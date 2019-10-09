تعرف على مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك المقامة فى الغردقة ×7معلومات

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لنشات الفرق المشاركة فى بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك من مارينا نادى الرياضات البحرية، حيث من المقرر أن تكون عودتهم السبت المقبل، تعرف على البطولة فى المعلومات الأتية.

1- ينظم بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك سنويًا نادى الرياضات البحرية، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لصيد الأسماك

2- بدأت فعاليات البطولة أول أمس بوصول المشاركون وتنتهى السبت المقبل فور عودتهم من الصيد

3- يشارك فى المسابقة 19 فريقا صيد من الأندية المختلفة بينهم فريق نادى الرياضات البحرية المستضيف للبطولة.

4- تحدد صباح السبت وزن الأسماك حصيلت الصيد لجميع الفرق المشاركة ومعرفة ترتيب المراكز

5- تقام حفل توزيع الجوائز للمراكز الأولى مساد السبت فى نادى الرياضات البحرية.

6- من المقرر أن تحضر الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر فاعليات ختام البطولة

7- تتبع البطولة طرق الصيد ب "الجر والتسقيط، والجينج والبوبنج