سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك المقامة فى الغردقة ×7معلومات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:35 م
تعرف على مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك المقامة فى الغردقة ×7معلومات بطولة جمال نظيم لصيد الأسماك
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لنشات الفرق المشاركة فى بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك من مارينا نادى الرياضات البحرية، حيث من المقرر أن تكون عودتهم السبت المقبل، تعرف على البطولة فى المعلومات الأتية.

 

1- ينظم بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك سنويًا نادى الرياضات البحرية، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لصيد الأسماك

2- بدأت فعاليات البطولة أول أمس بوصول المشاركون وتنتهى السبت المقبل فور عودتهم من الصيد

3- يشارك فى المسابقة 19 فريقا صيد من الأندية المختلفة بينهم فريق نادى الرياضات البحرية المستضيف للبطولة.

4- تحدد صباح السبت وزن الأسماك حصيلت الصيد لجميع الفرق المشاركة ومعرفة ترتيب المراكز

5- تقام حفل توزيع الجوائز للمراكز الأولى مساد السبت فى نادى الرياضات البحرية.

6- من المقرر أن تحضر الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر فاعليات ختام البطولة

7- تتبع البطولة طرق الصيد ب "الجر والتسقيط، والجينج والبوبنج


البحرالاحمر

الغردقة

بطولة جمال نظيم لصيد الاسماك

نادي الرياضات البحرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق الفرق المشاركة فى مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك بالغردقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:52 ص

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:15 م

تناول الأسماك فى مرحلة الطفولة المبكرة يقلل من خطر الإكزيما

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 06:30 م

صور.. مزرعة غليون السمكية مشروع عملاق يوفر فرص عمل عديدة.. وطلاب كفر الشيخ: شاهدنا المصانع العملاقة وإنتاج الأسماك وسنحكى ما رأيناه للجميع.. "عايزين رحلات مدرسية للمشروعات الكبيرة.. واللى شاف غير اللي سمع"

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة