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تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:15 ص
تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أراضى - صورة أرشيفية
كتب أمين صالح

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أقر قانون تغليظ العقوبات على التعدى على أملاك الدولة، معاقبة المتعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وفيما يلى نص المادة رقم 372 مكرر من قانون العقوبات على التعدى على أملاك الدولة الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية:

نص مادة (372 مكرراً):

"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العودة".


التعدى على املاك الدوله

البرلمان

قانون

الاراضى الزراعيه

اخبار

اليوم السابع بلس

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