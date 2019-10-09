تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات لضبط الخارجين عن القانون

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية، ونجحت فى ضبط شخص سبق اتهامه فى قضية " سلاح بدون ترخيص" أثناء سرقته حافظة نقود بأسلوب "النشل" من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته هاتف محمول آخر، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتى السرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنصورة، فضلًا عن ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " مخدرات" أثناء تواجده بموقف النقل العام بالعباسية.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات " أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط (مسجل شقى خطر " نشل" - سبق اتهامه فى 16 قضية (سرقة – نشل– مخدرات)، وبحوزته 6 هواتف محمولة - سلاح أبيض أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط، وضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ علية فى عدد 19 قضية متنوعة، أثناء تواجده بأحد مواقف النقل العام ببنى سويف.

وتمكنت الجهود الأمنية من ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " مخدرات" أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق المرج الجديدة، وضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 18 قضية متنوعة أثناء تواجده بموقف النقل العام بعبود.