تعرف على الوقت المناسب لإجراء عملية الختان للأطفال الذكور حديثى الولادة

كتبت هند عادل

الختان هو إجراء جراحي بسيط لإزالة الجلد الذي يغطي طرف العضو الذكرى لحديثى الولادة من الذكور لما له من فوائد صحية هامة للأطفال والوقاية من عدد من الأمراض التى قد تصيبهم فى الكبر.

ووفقا لما ذكره موقع "healthline" فختان الذكور هو الاستئصال الجراحي للجلد الذي يغطي طرف العضو الذكرى هذه القطعة من الجلد معروفة باسم القلفة.

الختان هو إجراء قديم يرجع إلى آلاف السنين ربما تعرفه، إذا كنت تختار ذلك لأسباب دينية إنها أيضًا ممارسة مدروسة جيدًا، فهناك عدد من الدراسات التى تدعم فوائد الختان.

تنص السياسة الحالية للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فيما يتعلق بالختان "يشير تقييم الأدلة الحالية إلى أن الفوائد الصحية لختان الذكور حديثي الولادة تفوق المخاطر".

بعض فوائد الختان التي تم بحثها تشمل:



- انخفاض خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، وخاصة في السنة الأولى من حياة الطفل، فعدوى المسالك البولية الحادة أو المتكررة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى أو التهاب مجرى الدم.

- انخفاض خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية .

- انخفاض خطر الأمراض الجلدية التي يمكن أن تؤثر على العضو الذكرى، مثل phimosis..

ويشعر الأباء والأمهات الجدد بالتوتر الشديد حيال هذه العملية كما هو الحال مع أي عملية جراحية ، هناك بعض المخاطر التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن ختان الطفل.

والختان هو إجراء شائع للغاية والمضاعفات نادرة لكن المخاطر قد تشمل:



نزيف في وقت اجراء العملية.

عدوى.

ألم.

تلف أو تشوه في العضو الذكرى للطفل.

الموعد المناسب لإجراء عملية الختان للطفل حديثى الولادة:

يتم إجراء معظم عمليات الختان بعد الولادة من 24 إلى 72 ساعة إذا تم إجراؤها في المستشفى من قبل طبيب أطفال أو طبيب توليد، كما يمكن أيضًا اصطحاب الطفل الصغير إلى مكتب طبيب الأطفال خلال الأيام العشرة الأولى من العمر لإجراء عملية الختان هناك.

تستغرق العملية عادة ما بين 10 و 20 دقيقة يمكن للأباء والأمهات البقاء مع الطفل خلال اجراء العملية .

يمكن حقن مخدر (دواء لتخدير الألم) في العضو الذكرى للطفل بإبرة أو وضع كريم موضعي على الجلد.

بعد الختان مباشرة ، سيتم لف الشاش الناعم المطلي بالهلام بشكل فضفاض حول طرف العضو لمنعه من الالتصاق بحفاضات الطفل.

من المحتمل أن يكون هناك بعض الاحمرار والتورم ونزيف خفيف أو نضح لبضعة أيام بعد الختان، معظم الأطفال حديثي الولادة يتعافون تماما من الختان في غضون 7-10 أيام.