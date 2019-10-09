تعرف على أهم النصائح الغذائية لتقوية وبناء عضلات الجسم

فاطمة ياسر

تقوية عضلات الجسم، والحفاظ علي صحة العظام من الأمور الهامة التي يجب القيام بها بشكل يومي وأساسي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تناول بعض الأطعمة المسئولة عن هذا الأمر بشكل أساسي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة المسئولة عن تقوية وبناء عضلات الجسم، وذلك وفقا لموقع " bodybuilding"، ومنها:

-البروتينات، أي اللحوم والبقوليات، فهي تعد مصدر قوي لتقوية وبناء العضلات في الجسم، ولذا يجب تناول حصة يوميا منها.

-الكربوهيدرات، تعد من أفضل أنواع الأطعمة علي الإطلاق التي تعمل علي تقوية وبناء عضلات الجسم، فهي تعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم، وتوجد في الخبز والمكرونة والشوفان.

-الدهون، ولكن يجب أن تكون الدهون الصحية أي التي لا تترسب في الجسم وتشكل خطرا عليه، وتوجد في بعض الأطعمة كاللحوم.

-الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة تعد من أبرز الأطعمة التي يجب تناولها بشكل دائم، لأنها أطعمة تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها أثناء عملية بناء العضلات، ولذا عليك تناول الخضروات والفواكه دائما.

-التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالملح، لأنها تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، وهذا الأمر يقلل من صحة العظام ولا يساعد في تقوية العظام.