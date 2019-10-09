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تشكيل لجنة للمرور على محلات الجزارة بعد ضبط جزار يذبح خارج السلخانة بأسوان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:14 م
تشكيل لجنة للمرور على محلات الجزارة بعد ضبط جزار يذبح خارج السلخانة بأسوان محل جزارة - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بضبط أحد الجزارين، أثناء قيامه بالذبح خارج المجزر الآلى، وتم الاستدعاء الفورى لمدير الطب البيطرى ومدير التموين، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ،وتم تشكيل لجنة من الطب البيطرى  والصحة ،للمرور على كافة محلات الجزارة للتأكد من قيامهم من الذبح داخل المجزر والتأكد من وجود التسعيرة.

وفي نفس السياق تابع  رئيس مدينة ادفو حالة النظافة علي كورنيش النيل، للإطمئنان علي المسار السياحي ،والقضاء علي الشكاوي والمخالفات في هذا الطريق، وتم أخذ بعض المخالفات للسيارات المخالفة لخطوط السير

وأصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ،خلال جولة المتابعة تعليمات بوقف 20 عربة حنطور لمدة  10 أيام وغرامة 100 ج لمخالفتهم للوائح والقوانين والاشتراطات الخاصة بذلك.

 

 

 


الطب البيطرى

التموين

ادفو

بيطري اسوان

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