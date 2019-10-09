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تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:21 ص
تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% خاسرا 0.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3 ملايين سهم بقيمة 459.5 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.

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