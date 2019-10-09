تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 14319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 17204 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.