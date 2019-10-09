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تراجع إنتاج أو.إم.فى بالربع الثالث وهامش التكرير يرتفع

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:14 ص
تراجع إنتاج أو.إم.فى بالربع الثالث وهامش التكرير يرتفع براميل نفط
رويترز

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تراجع إنتاج مجموعة أو.إم.فى النمساوية من النفط والغاز قليلا فى الربع الثالث بسبب أعمال صيانة فى روسيا وتلاشى أثر إنتاج مؤجل لليبيا فى الربع السابق.

وتراجع الإنتاج إلى 480 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا من 490 ألف برميل فى الربع الثاني.

وأو.إم.فى شريك فى أكثر حقل نفطى ليبي، الشرارة، الذى أغلق أكثر من مرة فى السابق بسبب احتجاجات لرجال قبائل وعمال نفط.

وتسلمت الشركة فى الربع الثانى كميات الخام التى عجزت عن تسلمها فى الربع الأول بسبب تخريب خط أنابيب رئيسي.

وتهدف الشركة لمعدل إنتاج فى المتوسط قدره 35 ألف برميل يوميا فى ليبيا فى المتوسط ويقترب هدف الإنتاج الكلى من 500 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطى هذا العام.

وارتفع هامش التكرير للشركة فى الربع الثالث إلى 5.46 دولار للبرميل من 3.18 دولار فى الربع الثانى بفضل ارتفاع الطلب على الديزل ووقود الطائرات فى موسم الصيف حسبما ذكر متحدث.


النفط

أسعار النفط

النفط العالمى

الغاز

رويترز

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