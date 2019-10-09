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تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:27 م
تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، كلا من: كامل السيد كامل، ومحمد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسى ، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

 


انضمام لجماعة إرهابية

حيازة منشورات

النيابة العامة

ترويج اكاذيب

شائعات

اخبار كاذبة

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