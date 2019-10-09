تجديد حبس متهم بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا احتياطيًا

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

ووجهت النيابة إلى المتهم "رجب. س"، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.