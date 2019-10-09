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تجديد حبس متهمين بسرقة موظف بالإكراه فى الزاوية الحمراء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:16 م
تجديد حبس متهمين بسرقة موظف بالإكراه فى الزاوية الحمراء حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس متهمين بسرقة موظف بالإكراه، تحت تهديد السلاح، فى منطقة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده، أنه أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبته القوة المرافقة بشارع "ترعة الإسماعيلية"، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.

وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "ع. ن" 25 عامًا، عامل، بحوزته سلاح أبيض "شفرة موس"، و"ي. م" 43 عامًا، عاطل، بحوزته عصا خشبية "شومة" مُثبت بها مسامير، وذلك حال شروعهما فى سرقة "تاكسى" كرهًا عن قائده "جمال. م" 59 عامًا، موظف، مصاب بجرح قطعى بالرأس.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بشارع مكرم عبيد، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما للشارع محل الضبط، وحاولا سرقته..

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

 


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