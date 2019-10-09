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بيلوسى: البيت الأبيض يحاول إخفاء وقائع على نحو غير قانونى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:58 ص
بيلوسى: البيت الأبيض يحاول إخفاء وقائع على نحو غير قانونى رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
أ ش أ

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اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى ، اليوم الأربعاء، أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس فى التحقيق الجارى بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، هو "محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانونى".
وقالت بيلوسى ـ فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز عربية " ـ إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل فى انتخابات 2020".
وقد أبلغ البيت الأبيض ـ أمس الثلاثاء ـ الكونجرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.
وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني ـ في رسالة بعثها إلى بيلوسي ـ إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".


البيت الأبيض

نانسى بيلوسى

الكونجرس

عزل ترامب

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