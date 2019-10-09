برلمان ماليزيا يلغى قانون الأخبار الكاذبة المثير للجدل

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ألغى البرلمان الماليزى، اليوم، الأربعاء، قانون "الأخبار الكاذبة" الذي أقر العام الماضي وأثار جدلا واسعا في البلاد بعدما قال معارضوه إنه يهدف إلى تقييد حرية الإعلام.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم مناقشة القرار لمدة يومين داخل البرلمان قبل تمريره اليوم ؛ وذلك بعد عام من محاولة البرلمان إلغاء القرار والتي أجهضها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

وأقرت إدارة رزاق القانون العام الماضي قبل أسابيع من خسارته الانتخابات العامة في مايو 2018 لصالح رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد الذي وعد حينها بإلغاء القانون.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية أدانت القانون الذي يفرض غرامات تصل إلى 119 ألف دولار أمريكي والحبس لمدد تصل إلى ست سنوات ، واتهمت رزاق باستخدامه كأداة للتعتيم على مزاعم الفساد وسوء الإدارة.