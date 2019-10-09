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ايه أسباب نزول دم فى شهور الحمل الأولى أو الأخيرة وإزاى تتصرفى ؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:00 ص
ايه أسباب نزول دم فى شهور الحمل الأولى أو الأخيرة وإزاى تتصرفى ؟
فاطمة ياسر

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تعد فترة الحمل من أكثر الفترات الحرجة في حياة النساء، وهذا الأمر يتسبب في جعلها تتعرض للمتابعة والذهاب الدائم للطبيب، ونجد أن بعض الحوامل يتعرضن لنزول نقاط الدم خلال فترة الحمل، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمروسنتعرف عليها خلال هذا التقرير ووفقا لموقع "webmed".

وعندما تتعرض الحوامل لنزول الدم عليهن فهذا يعد من علامات الإجهاض، وهذا الأمريحدث دائما في أول ثلاثة أشهر من الحمل، وهنا يجب علي الحامل الجلوس وعدم الحركة وأخذ بعض المثبتات، لتجنب الإجهاض.

وفي حالة نزول الدم في أخرثلاثة أشهر، فيكون هذا دليل علي الولادة المبكرة، نتيجة لحدوث انقباضات في الرحم، ولذا يجب الذهاب للطبيب لمعرفة حقيقة الأمر وعلاجه.

وهناك العديد من الأسباب الصحية المؤدية لتعرض الحامل لنزول الدم خلال فترات الحمل المختلفة، ومنها ارتفاع نسبة ضغط الدم، مشكلة في الرحم وعنقه، التعرض لانفصال المشيمة، زيادة فرص الإصابة بتجلط الدم،  ولذا يجب المتابعة المستمرة وحل هذه المشكلة مع الطبيب.

وعند التعرض لنزول الدم، علي الحامل الذهاب مباشرة للطبيب او المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة وأهمها السونار، مع ضرورة تناول بعض الأدوية الخاصة بوقف النزيف، مع تناول مثبتات الحمل المختلفة.

وهناك العديد من النصائح الهامة التي يجب علي القيام بها، تجنبا لحدوث أي مشكلة خلال فترة الحمل، وأهمها تجنب القيام  بمجهود شديد، عليها عدم حمل الأشياء الثقيلة، وتجنب الحركة الكثيرة والراحة التامة والمتابعة المستمرة مع الطبيب.

 


الحمل

نزول الدم اثناء الحمل

اسباب نزول الدم اثناء الحمل

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