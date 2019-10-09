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انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق شارع فيصل لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:55 م
انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق شارع فيصل لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياة عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم -  شارع مدكورحتى شارع حسن محمد ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019 ، وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .
 
وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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