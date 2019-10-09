انخفاض سعر سلة "أوبك "لـ 58.53 دولارًا للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر سلة أوبك 58.53 دولارًا للبرميل يوم، أمس الثلاثاء، مقارنة بـ 59.09 دولارًا في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى واورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الاستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا قد اتفقوا خلال شهر یولیو الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020 .