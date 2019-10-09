سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 59.31 دولار

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:35 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 59.31 دولار ارشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 14 سنتا لیبلغ 59.31 دولار في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 59.45 دولار للبرمیل في تداولات أمس الأول وذلك وفقا لما أعلنته مؤسسة البترول الكویتیة.

يذكر أن أسعار النفط اليوم الأربعاء، سجلت58.12 دولار للبرميل لخام برنت، بمعدل انخفاض بلغ 0.2%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.51 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وكذلك بيانات معهد البترول الأمريكي والتى أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع فى مخزون الولايات المتحدة بارتفاع نحو 4.1 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر إلى 422 مليون برميل.

 

 

 

 

 

 

 


النفط

اسعار النفط

اسعار النفط الكويتي

مؤسسة البترول الكویتیة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الأمريكى: ناقلة النفط "أدريان داريا" أفرغت حمولتها فى سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:18 م

النفط يسجل 58.12 دولار للبرميل و52.51 دولار لخام غرب تكساس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:56 م

ولسونارو: "النفط المتسرب على مئات الشواطئ لا تملكه البرازيل"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:33 م

جنوب السودان يتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من النفط بحلول 2021

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:32 م

الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية: إنتاج النفط مستقر عند 9.9 مليون برميل يوميا فى أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:24 ص

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:41 ص

النفط ينزل لليوم الثالث وسط توترات تجارية قد تحد من الطلب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:09 ص

صور.. العالم هذا الصباح.. استمرار أعمال الشغب فى الإكوادور احتجاجا على إجراءات التقشف والرئيس يعلن حظر التجوال.. أمريكا تعتقل مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية خلال عام.. تسرب نفطى مجهول يضرب 130 شاطئا برازيليا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:00 ص

صور.. تسرب نفطى مجهول يضرب 130 شاطئا برازيليا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص

تسرب نفطى يغطى 130 شاطئا برازيليا والمصدر مجهول

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص

معلومة بترولية.. ماذا يعنى النفط الصخرى؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 ص

السعودية ستوقع مع روسيا على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:53 م

مجلس الوزراء السعودى: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:42 م

النفط يصعد بفعل اضطرابات العراق مع تنحية مخاوف الطلب جانبا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:06 ص

وزير النفط الإيرانى: العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط فى إيران

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة