انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 59.31 دولار

كتبت – مروة الغول

انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 14 سنتا لیبلغ 59.31 دولار في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 59.45 دولار للبرمیل في تداولات أمس الأول وذلك وفقا لما أعلنته مؤسسة البترول الكویتیة.

يذكر أن أسعار النفط اليوم الأربعاء، سجلت58.12 دولار للبرميل لخام برنت، بمعدل انخفاض بلغ 0.2%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.51 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وكذلك بيانات معهد البترول الأمريكي والتى أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع فى مخزون الولايات المتحدة بارتفاع نحو 4.1 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر إلى 422 مليون برميل.