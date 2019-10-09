انخفاض بورصة اسطنبول مع العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وكالات

سارع مؤشر بورصة اسطنبول بالهبوط، اليوم، الأربعاء، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرج"، فقد تراجع المؤشر Borsa Istanbul 100، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.22% إلى 100619 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجعت العملة التركية بنحو طفيف، حيث تم تداولها عند 5.8479 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 0.30% عن سعر التسوية السابق.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تهدف العملية لتعطيل جهود الأكراد لإقامة منطقة هناك تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما أنه يريد تحويل المنطقة إلى "منطقة آمنة"، لتوطين اللاجئين السوريين في تركيا.

من جهتها قالت شميلة خان، رئيسة استراتيجيات ديون الأسواق الناشئة في AllianceBernstein، إن "المستثمرين الأجانب، الذين تعتبر أموالهم أساسية للاقتصاد التركي، يأملون في أن يكون التوغل محدودا".

وأضافت: "إذا انتهى الأمر بتركيا إلى القيام بعملية واسعة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليها، فإن ذلك سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الأصول"، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".