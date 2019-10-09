النفط ينزل لليوم الثالث وسط توترات تجارية قد تحد من الطلب

رويترز

نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالى اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادى العالمى والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع فى المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط فى العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 %، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.2%، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقى مفاوضون من أكبر اقتصادين فى العالم فى واشنطن يومى الخميس والجمعة فى أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجارى طال أمده وتسبب فى إبطاء النمو الاقتصادى العالمي.

ولكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، فيما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسئولى رابطة دورى السلة الأمريكى تدعم الاحتجاجات فى هونج كونج.

وفى الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر إلى 422 مليون وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل بحسب ما أظهر استطلاع لرويترز.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعى لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة أمس الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بواقع 1.27 مليون برميل يوميا فى 2019 ليصل إلى مستوى قياسى عند 12.26 مليون برميل يوميا، ليتجاوز بفارق طفيف توقعات الإدارة السابقة بارتفاع قدره 1.25 مليون برميل يوميا.