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النفط يسجل 58.12 دولار للبرميل و52.51 دولار لخام غرب تكساس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:56 م
النفط يسجل 58.12 دولار للبرميل و52.51 دولار لخام غرب تكساس ارشيفية
كتبت –مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 58.12 دولار للبرميل لخام برنت، بمعدل انخفاض بلغ 0.2%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.51 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وكذلك بيانات معهد البترول الأمريكي والتى أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع فى مخزون الولايات المتحدة بارتفاع نحو 4.1 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر إلى 422 مليون برميل.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي للنفط خلال 2020 بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 1.30 مليون برميل يوميا.

وصرح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"،  خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأنه سيتم استعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.

وكانت منشآت نفطية سعودية تعرضت لهجوم خلال منتصف سبتمبر الماضي أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

 


النفط

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

النفط اليوم

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