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المشدد 7 سنوات لعامل وسنة لـ3 من أصدقائه لقتلهم مزارعًا بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:27 م
المشدد 7 سنوات لعامل وسنة لـ3 من أصدقائه لقتلهم مزارعًا بالشرقية محكمه - أرشيفيه

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات و3 من أصدقائه بالسجن لمدة عام وذلك لقيامهم بقتل مزارع بضربة بالشومة أثناء مشاجرة بينهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية ومحمود محمد عبد الرحمن وأمانة سر أحمد رزق نباتة .

ترجع وقائع القضية رقم 1618 إلي شهر مارس من عام 2019 حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى مشتول السوق بوصول سمير أحمد الهادي 21 عامًا مصابًا بجروح وكسور قطعية ونزيف داخلي بالمخ وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته فتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن وراء الواقعة عامل و3 من أصدقائه وأنه حدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه قاموا خلالها بضربة بشومة التي أودت بحياته .

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


الشرقيه

جنايات الزقازيق

مشتول السوق

اخبار الجريمة

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