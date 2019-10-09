المجلس العالمي للسفر والسياحة يهنئ مصر على النتائج المبهرة لتطوير قطاع السياحة

كتبت آمال رسلان

هنأت جلوريا جيفارا مانزو رئيسية المجلس العالمي للسفر والسياحة، وزارة السياحة على النتائج المبهرة التى شهدها القطاع هذا العام، والتى جاءت نتيجة جهد وعمل مدعوم من الدولة، وذلك بعد أن حققت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى عام 2018-2019.

وقالت مانزو فى تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر "مبروك للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نتائج مصر رائعة، وأنت تقومى بعمل تأثير إيجابى على بلدك الجميل والقطاع بشكل عام، قيادة عظيمة وتنفيذ ممتاز".

وأعادت مانزوا نشر صورة توقيع وزارة السياحة بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط الأسبوع الماضى لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمي لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة، ويهدف إلي توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام وزارة السياحة بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة فى الاقتصاد الوطني وللوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.