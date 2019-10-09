المتهمان بسرقة دراجات نارية: نفذنا 5 حوادث سرقة وبنبيعها لتاجر فى الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية. واعترف المتهمان بارتكابهما 5 حوادث سابقة لسرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها لأحد التجار بثمن بخس وأرشدا عن مكانه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، مفادها أن كلاً من "رمضان. ح"، 36 سنة، عاطل ومقيم الوراق / جيزة ( مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 3643 فئة " ب " والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرهم 17414لسنة 2016م أوسيم / جيزة " مخدرات "، و" جمال. ع"، 18 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية ".

بالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمى الشاسية والموتور، تبين أن أصل لوحاتها أرقام ص ط 9655 ملك عادل ع، موظف بشركة الغاز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 20480 لسنة 2019م جنح العجوزة.

بمواجهتهما بالتحريات، اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميلهما "سيئ النية" احمد. ع"، 37 سنة، حداد ومقيم الوراق / جيزة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 32199 لسنة 2008م الوراق / جيزة " سرقة متجر".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيق.