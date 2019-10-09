الكويت تخطط لرفع المخزون الاستراتيجى إلى عام كامل فى ظل أوضاع المنطقة

الكويت (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة المخزون الاستراتيجى للبلاد إلى عام كامل، وذلك في ضوء الأحداث التى تمر بها المنطقة حاليا.

وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء الكويتى، دعا جميع الوزارات ومؤسساتها وهيئاتها التابعة، للاستمرار في حالة التأهب والتحوط، ضد أية مستجدات اقليمية أو طوارئ يمكن أن تحدث، بهدف تأمين الأوضاع المحلية فى جميع المجالات، ولاسيما على صعيد الأمن الغذائى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة قولها، إنه رغم هدوء الأوضاع واتجاهها نحو الحلول السلمية في المنطقة، الا أن الحكومة الكويتية تخطط لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي، مع استمرار أخذ الاحتياطات، موضحة أن هناك توجهات لرفع الاحتياطات الغذائية والدوائية من مستوى 6 أشهر الى 12 شهرا أو اقل بقليل، تحسبا لأي أزمات أو تطورات جيوسياسية.

وأضافت المصادر أن هناك اهتماما برفع مستوى احتياطات الكويت من مخزونات الطاقة، متضمنة البنزين والغاز وغيرهما، خاصة في ضوء توترات العلاقات في المنطقة مؤخرا بشكل متسارع، وبعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة (أرامكو) السعودية الشهر الماضي، مشددة على أن استمرار حالة الحذر، لا يعني وجود خطر، بل يعني جاهزية لمواجهة أية تطورات غير محسوبة، خاصة وأن الأوضاع السياسية الاقليمية غير مستقرة نسبياً.