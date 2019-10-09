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الكرملين: الادعاءات الأمريكية بزعزعة روسيا للاستقرار فى أوروبا "قصة بوليسية"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:36 م
الكرملين: الادعاءات الأمريكية بزعزعة روسيا للاستقرار فى أوروبا "قصة بوليسية" المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) مقالة بالصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز"، تتهم الاستخبارات الروسية بزعزعة الاستقرار في أوروبا ، بأنها "قصة بوليسية" لا أكثر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف - فى تصريح، اليوم الأربعاء، إن "هذه المقالات مثل القصص البوليسية، والرئيس بوتين قال هذا مرارا وتكرارا".

وأضاف أن "موسكو مهتمة ببناء علاقات جيدة مع أوروبا والدول الأوروبية على أساس المنفعة المتبادلة".

وأكد بيسكوف أن بلاده تعتبر احتمال حدوث استفزازات من قبل واشنطن حيال مسئولين روس ما زال قائما، داعيا إلى توخي الحذر.. وقال بهذا الشأن: "إن الاستفزاز من قبل الجانب الأمريكي ضد المسئولين الروس يتطلب توخي الحذر، حيث أن هذا الاستفزاز يظل قائما بطبيعة الحال".

 


الكرملين

روسيا

امريكا

اوروبا

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