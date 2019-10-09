القوات الخاصة الأفغانية تقتل 4 من عناصر طالبان وتعتقل 15 آخرين

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 4 من عناصر طالبان واحتجزت 15 آخرين خلال عمليات نفذتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم اليوم الأربعاء إن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخابئ متعددة للأسلحة خلال نفس العمليات في منطقة خوشماند في بكتيكا وفرح ومنطقة جيرو في غازني ومنطقة المار في اقليم فارياب.

ووفقًا للمسؤولين، قتلت القوات الخاصة 4 من المسلحين واعتقلت 8 آخرين في بكتيكا واعتقلت 7 آخرين في مقاطعة فرح