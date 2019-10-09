القبض على صاحب مصنع يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج

كتب أحمد عبد الهادى

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع مواد غذائية وبحوزته طن منتجات مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من بضبط مالك مصنع غير مرخص، لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية والمعسل ومنفذ بيع المنتجات، بدائرة قسم شرطة المرج، مستخدمًا فى ذلك خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة، ومقلدة لكبرى الشركات مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط ( 1,800طن خامات إنتاج " شاى خام، معسل، عسل أسود، جلسرين "، 6075 عبوة منتج نهائى " شاى، معسل "، 840 عبوة منتج نهائى " زيت طعام، مسلى " ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.