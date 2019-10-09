"العربية": جيش الاحتلال التركى استهدف 16 نقطة خلال عدوانه على شمال سوريا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت موفدة العربية، أن الجيش التركى استهدفت 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركى على سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن اردوغان، منذ قليل، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.