العثور على جثة شاب بـ"حديقة" شرق الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

عثر أهالي منطقة سموحة، شرق الإسكندرية، مساء اليوم، علي جثة شاب، ملقي داخل حديقة زهور أمام إحدي العقارات السكنية.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالى بوجود جثة شاب داخل إحدى حدائق الزهور المخصصة لأحد العقارات، بدائرة القسم.



انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدى جابر، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعرف على الجثة المعثور عليها وكشف ملبسات الواقعة.



أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، لكشف ملابسات الواقعة.



أخطرت النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بقسم شرطة سيدى جابر، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.