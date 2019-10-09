الطيران التركى يشن 5 غارات على مواقع ببلدة رأس العين فى شمال سوريا

شن الطيران التركى 5 غارات على مواقع فى بلدة رأس العين فى الشمال السورى، حتى الآن خلال عدوان تركيا على الأراضى السورية.
وكانت وكالة الأنباء "رويترز" نشرت منذ قليل، خبر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.
وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.
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