الطيران التركى يشن 5 غارات على مواقع ببلدة رأس العين فى شمال سوريا

كتب سمير حسنى

شن الطيران التركى 5 غارات على مواقع فى بلدة رأس العين فى الشمال السورى، حتى الآن خلال عدوان تركيا على الأراضى السورية.

وكانت وكالة الأنباء "رويترز" نشرت منذ قليل، خبر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.