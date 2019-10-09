الصين: العلاقات مع باكستان مفيدة للسلام والاستقرار الإقليمى والدولى

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قال "لى تشان شو" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى، "كبير المشرعين الصينيين"، إن العلاقات الصينية - الباكستانية لا تتوافق فقط مع المصالح الجوهرية لكلا الدولتين ولكنها أيضا مفيدة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف شو – خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم، الأربعاء، في العاصمة "بكين"- أن العلاقات بين بكين وإسلام آباد دائما ما كانت أولوية للدبلوماسية الصينية، وأن الصين تدعم بقوة الجهود الباكستانية الرامية إلى النهوض بالبناء الوطني.

وتابع شو أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للعمل مع البرلمان الباكستاني لتعزيز التبادلات الودية على مختلف الأصعدة، وإجراء تبادلات، والتعلم المشترك، وخلق بيئة تشريعية جيدة للبناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، وتوفير دعم قوي لبناء مجتمع صيني - باكستاني ذي مصير مشترك في العصر الحديث.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون العملي مع الصين في المجالات المختلفة، مؤكدا استعدادها للعمل مع بكين لدعم إنشاء الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني وفقا لإطار عمل مبادرة الحزام والطريق.