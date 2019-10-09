السيسى ونظيره العراقى يتفقان على دعم العمل العربى للتصدى للعدوان التركى والحفاظ على سلامة ووحدة سوريا

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إنه تم خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الاخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطور خطير يهدد الامن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتم التوافق خلال الاتصال، علي استمرار المشاورات الثنائية بين االرئيس وأخيه الرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا.