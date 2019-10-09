سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى ونظيره العراقى يتفقان على دعم العمل العربى للتصدى للعدوان التركى والحفاظ على سلامة ووحدة سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:59 م
السيسى ونظيره العراقى يتفقان على دعم العمل العربى للتصدى للعدوان التركى والحفاظ على سلامة ووحدة سوريا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إنه تم خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الاخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطور خطير يهدد الامن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 
وتم التوافق خلال الاتصال، علي استمرار المشاورات الثنائية بين االرئيس وأخيه الرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا.

السسيسى

الرئيس العراقى

الخطوة التركيه

عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر وروسيا شراكة استراتيجية وقوة فى الإرادة السياسية لتحقيق المنفعة المشتركة.. السيسى يتلقى تحية "بوتين".. ووزير الصناعة الروسى: القاهرة نقطة انطلاق الشركات الروسية للعمل في عدد من الدول العربية والأفريقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:22 م

السيسى لمستثمرين كوريين: عازمون على استمرار قوة الدفع لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:04 م

السيسي يؤكد لوزير صناعة روسيا قوة الإرادة بين البلدين لتحقيق المنفعة المشتركة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:54 م

السيسى يبحث مع وفد أمريكى التعاون فى مجالات الزراعة والتجارة والتعليم وتبادل الخبرات.. ويؤكد سياسة مصر الثابتة الهادفة للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية واحترام حقوق الشعوب فى أن تحيا بأمن واستقرار

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة