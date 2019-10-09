السجن 7 سنوات لـ4 أشخاص لقتلهم أخر فى مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 7 سنوات؛ وذلك على خلفية قيامهم بقتل شخص أخر فى مشاجرة.

صدر القرار اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد عوض، وعضوية المستشارين، بهاء محمد عطية، ومحمود محمد عبدالرحمن، وسكرتارية أحمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 8812 لسنة 2018 جنايات مشتول ليوم 10 يونيو، بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى مشتول يفيد بوصول "أحمد.ج.الـ" جثة هامدة، وتبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين كلًا من: من "أحمد.م"32 سنة، عامل بناء، وشقيقيه "محمود" ونجل شقيقه، ونجل عمهم هيثم 19 سنة، عامل بمجلس مدينة مشتول، (طرف أول) وبين بائعة خضروات تدعى"دعاء.ج.ب"28 سنة، وزوجها (طرف ثاني" انتهت إلى عقد جلسة عرقية وقبيل انتهاء الجلسة حدثت مشادات بينهم انتهت بمشاجرة بالأسلحة أدت إلى وفاة شقيقها فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.