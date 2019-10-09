السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10سنوات لعاطل، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في المطرية.

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث، تفيد قيام "فايز.س" 30 سنة عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "بلغت 900 جرام من مخدر الحشيش و300 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض"، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التي أحالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.