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السبت.. السباحون السعوديون المشاركين فى المنتخب العربى لعبور المانش يصلون الغردقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:00 ص
السبت.. السباحون السعوديون المشاركين فى المنتخب العربى لعبور المانش يصلون الغردقة سباحة- ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستقبل مدينة الغردقة، السبت المقبل، بعثة المملكة العربية السعودية، المكونة من السباحين السعوديين فيصل القصيبى وحسام المحينشى للانضمام فى معسكر الإعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020.

وتقام التدريبات تحت إشراف السباح المصرى خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط، وأول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

من جانبه قال السباح خالد شلبى إن السباحين السعوديين سوف ينضمون إلى معسكر المنتخب العربى لذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش فى أول تتابع عربى بمشاركة السباحين الألمان "فرانك، انجيلا، تينا" ومشاركة السباح المصرى محمد الحسينى.

وأضاف شلبى أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش سوف تبدأ من مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجارى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضح شلبى أن محاولة عبور المانش تهدف إلى إعادة أمجاد مصر وريادتها فى رياضة السباحة الطويلة لذوى الاحتياجات الخاصة وتضامنهم مع سباحين العالم فى منتخب تقوده مصر بخبرات أحد أبنائها وهو تأكيد على ريادة مصر فى السباحة الطويلة السباحين العظماء امثال عبداللطيف ابو هيف ونبيل الشاذلى ومحمد على محمود وخالد حسان وخالد شلبى، ومن أجل أن تتصدر مصر الريادة بعد اختفائها لفترة طويلة عن السباحة الطويلة.


البحرالاحمر

الغردقة

عبور المانش

الفريق السعودي

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