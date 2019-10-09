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"الزراعة": 8 توصيات لمزارعى المانجو بعد جمع الأصناف المتأخرة.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
"الزراعة": 8 توصيات لمزارعى المانجو بعد جمع الأصناف المتأخرة.. تعرف عليها مانجو
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع " عددا من الإجراءات التنفيذية والارشادية والتوصيات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتوعية مزارعى حدائق المانجو خلال  شهر أكتوبر الحالى.
 
1ـ الانتهاء من جمع المحصول بالنسبة للأصناف المتأخرة.
 
2ـ البدء فى عمليات تقليم الأفرع الجافة والمتشابكة والمكسورة لفتح قلب الشجرة.
 
3- إزالة التشوهات الخضرية والزهرية وتجميعها خارج المزرعة.
 
4- مراعاة تقصير ارتفاعات الأشجار والأفرع الجانبية لإعطاء فرصة لضوء الشمس للمرور.
 
5- عقب التقليم ترش الأشجار بأحد المطهرات ومنها أوكسى كلورو النحاس بمعدل 400 جم / 100 لتر ماء.
 
6- إضافة مادة ناشرة مثل ترايتون b أو سوبر فيلم بمعدل 50سم³ / 100 لتر ماء.
 
7- دهان جذوع الأشجار بعجينة بوردو ويمكن للأشجار التى تتعرض جذوعها لظاهرة التشقق يمكن لف الجذوع بقش الأرز.
 
8- تغطية التربة حول محيط الشجرة للحفاظ على الرطوبة المحيطة بالمجموع الجذرى ومقاومة الحشائش.

 


أصناف المانجو

المحاصيل البستانية

أشجار المانجو

المحاصيل الزراعية

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