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الرى: إنشاء 7 سدود و 5 جسور و 3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بالصعيد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:08 م
الرى: إنشاء 7 سدود و 5 جسور و 3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بالصعيد مخرات سيول - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى أنه   تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتى تسهم بشكل كبير فى ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التى يتم التحكم بواسطتها فى حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع ،  وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم فى حصص المياه التى تمر بهذه المساقى، وإنشاء الكبارى على الترع التى تخدم أهالى المناطق الواقعة على الترع مع استخدام محددات لا تؤثر بأى حال على القطاع المائى للترعة أو تسبب هدر للمياه.

وأوضح التقرير أن القطاع قام بإنشاء 7 سد و 5 جسور حماية و 3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بمحافظات (اسيوط وسوهاج وقنا واسوان) بقيمة 275 مليون جنيه من إجمالى 22 عملية بقيمة 480 مليون في محافظات (أسيوط - سوهاج- المنيا - أسوان- قنا- القاهرة- الجيزة).

وأشار إلى أن القطاع يقوم بتنفيذ العديد من الأعمال على مستوى سحارة سرابيوم، ورفع كفاءة واحلال وتجديد منظومة الرى بأنشاص ومراسى نهرية وإنشاء مصارف بديلة ونطاق شبكى بقيمة 239,5 مليون حيث تم إنهاء النطاق الشبكى وإنشاء مصرف بديل بقيمة نحو 8 مليون جنيه، وجارى تنفيذ باقى الأعمال.

وأوضح التقرير أنه يتم البدء في طرح العديد من المشروعات بالوجهين القبلى والبحرى تبلغ ميزانيتها 914 مليون جنيه ويقوم القطاع حاليا بالإعداد لإجراءات الطرح وتسليم الاعمال الجديدة وتشمل اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلي بقيمة 455 مليون جنيه حيث تم البدء فى استلام مواقع عمليات الحماية من أخطار السيول من مسئولى معهد بحوث الموارد المائية بدائرة ادارة اسنا وكانت البداية من عملية حماية وادى خريط 1 ، وأعمال انشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع بالوجه القبلى والبحرى بقيمة 105 مليون جنيه ومنها العمليات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجا مثل انشاء 2 كوبرى على مخر سيل شارونة وإنشاء كوبرى على مخر سيل وادي الشيخ، وأعمال تأهيل للترع وحماية الجسور بقيمة 21,8 مليون جنيه حيث بدأت الادارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا بالعمل في تأهيل ترعة الخوالد وترعة المنشأة بأماكن متفرقة بقيمة 15,5 مليون جنيه، وكذلك أعمال أخرى متنوعة ومنها عملية تطوير واجهة النيل وحماية الجسور بمنطقة البر الغربي بجزيرة الزمالك بشارع أبو الفدا وانشاء 2 مرسى بطلخا.

من جانبه قال المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بأنه تم الانتهاء العام المالى الماضى من تنفيذ 22 كوبرى بقيمة 103 مليون جنيه من إجمالي (37) كوبرى بقيمة 248 مليون جنيه  فى محافظات ( قليوبية – شرقية- غربية- كفر الشيخ- دقهلية- البحيرة- سوهاج -الأقصر) بالإضافة الى  تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 18,5 كم بالوجه القبلى والبحرى بقيمة 103.7مليون.
 


الحماية من السيول

الترع

وزارة الرى

الوجه القبلى

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