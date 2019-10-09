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الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:08 م
الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

 

وأضاف البيان أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 

هذا، وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.


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