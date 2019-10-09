"التعليم" تنظم احتفالية لطلبة ذوى الاحتياجات تحت شعار "يوم فى حب مصر"

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ماراثون سباق جرى 100 متر للطلبة والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار "يوم فى حب مصر" والذى أقيم باتحاد الشرطة الرياضى بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن الإدارة تقوم بفاعليات ومسابقات على مستوى الجمهورية فى كافة النواحى الرياضية والفنية، وأن اليوم تم الاتفاق على اختيار أفضل العناصر رياضيًا من نتائج المسابقات ليتم دعمه فنيًا من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

حضر الاحتفالية الدكتور هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء نائل ثروت مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء حازم الحبروك مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى، والعميد منار مختار قطاع حقوق الإنسان، والعميد شرين أحمد بدر الدين مدير النشاط الرياضى باتحاد الشرطة.



