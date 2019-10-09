سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تنظم احتفالية لطلبة ذوى الاحتياجات تحت شعار "يوم فى حب مصر"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:41 م
"التعليم" تنظم احتفالية لطلبة ذوى الاحتياجات تحت شعار "يوم فى حب مصر" التعليم" تنظم احتفالية لطلبة ذوى الاحتياجات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ماراثون سباق جرى 100 متر للطلبة والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار "يوم فى حب مصر" والذى أقيم باتحاد الشرطة الرياضى بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن الإدارة تقوم بفاعليات ومسابقات على مستوى الجمهورية فى كافة النواحى الرياضية والفنية، وأن اليوم تم الاتفاق على اختيار أفضل العناصر رياضيًا من نتائج المسابقات ليتم دعمه فنيًا من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

 

حضر الاحتفالية الدكتور هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء نائل ثروت مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء حازم الحبروك مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى، والعميد منار مختار قطاع حقوق الإنسان، والعميد شرين أحمد بدر الدين مدير النشاط الرياضى باتحاد الشرطة.

 

IMG-20191009-WA0010
 

التربية والتعليم

ذوى الاحتياجات

اتحاد الشرطة

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 تبدأ تسجيل بيانات المتقدمين.. التعليم: الفرصة متاحة لجميع المؤهلات.. نائب الوزير: مرتبات المعلمين الجدد لن تقل عن 1200 جنيه.. ووضع آليات لتحسن دخل المعلمين وإعلانها قريبًا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:16 م

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف الشهادات الدولية المعتمد للتأهيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:10 م

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف آلية سداد رسوم التحقق من المستندات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:03 م

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:41 م

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية إنشاء حساب ورفع مستندات مسابقة المعلمين 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة