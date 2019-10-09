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التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الفرق الطبية ضمن المنظومة الجديدة مدربة على تقديم الخدمة للمواطن بأعلى مواصفات الجودة المصرية والعالمية.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن النظام الجديد يستهدف التغطية الصحية لجميع المصريين من الميلاد وحتى الوفاة، مضيفًا أن عمليات تسجيل المواطنين تتم إلكترونيًا فى بورسعيد بالتوازى مع التسجيل الورقى لضمان توفير بيانات المواطن فى أى وقت.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى، أن الخدمة مراقبة جيدًا ومن حق المريض الشكوى حال تعرضه لمستوى غير لائق من الخدمة أو تعرضه لمضايقات من أى نوع، وتابعت: عليه التواصل مع موظف المسئول عن إدارة رضاء المنتفعين.


التأمين الصحى

التأمين الشامل

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التأمين الصحى الشامل

الصحة

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اليوم السابع بلس

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