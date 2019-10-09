سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: 238 ألف سهم يستجيب لعرض شراء "ريفا فارما" تمهيداً للشطب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:41 م
البورصة: 238 ألف سهم يستجيب لعرض شراء "ريفا فارما" تمهيداً للشطب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة ريفا فارما وبلغت 238.350 ألف سهم، وذلك فى إطار شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطباً اختيارياً.
 
ويبلغ رأس مال ريفا فارما المصدر نحو ‏‏2.25 مليون ‏دولار موزعاً على 2.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم ‏الواحد.
 
وكانت الجمعية العامة غير العادية، وافق بنهاية يوليو الماضى، على استكمال الإجراءات اللازمة لشطب قيد الشركة من البورصة مع فتح حساب أسهم الشطب وتحديد سعر شراء السهم 1.20 دولار.
 
ويشار إلى أن الشركة حققت صافى ربح بلغ 115.42 ألف دولار منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 242.04 ألف دولار أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث سجلت 2.62 مليون دولار بنهاية يونيو، مقابل 2.86 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 

اخبار البورصة

ريفا فارما

بورصة

الشطب الاختيارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة