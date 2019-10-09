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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:20 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 17130 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 5263 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1396 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.
 

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