البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 17130 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 5263 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1396 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.