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البنك الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد فى تركيا وروسيا 4 سنوات قادمة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:31 م
البنك الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد فى تركيا وروسيا 4 سنوات قادمة البنك الدولى
وكالات

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توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له نمو الاقتصاد في دول أوروبا ووسط آسيا، ككل بمتوسط 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، بما يعكس تباطؤ نمو الاقتصاد في كل من تركيا وروسيا بشكل خاص.

من جهتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا المعدل المتوقع هو الأقل بالنسبة لدول المنطقة خلال أربع سنوات.

في الوقت نفسه أشار تقرير البنك الدولي إلى تحسن معدل النمو في أجزاء أخرى من هذه المنطقة منها دول وسط أوروبا ووسط آسيا وجنوب القوقاز.

ويأتي تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة أوروبا، ووسط آسيا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي بما يشير للحاجة إلى تعزيز نمو إنتاجية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.

 


البنك الدولي

نمو الاقتصاد

وكالة بلومبرج

تركيا

تباطؤ الاقتصاد التركى

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