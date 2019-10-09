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البحرين تشيد بجهود مصر فى مجال الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:37 م
البحرين تشيد بجهود مصر فى مجال الإسكان الاجتماعى البحرين
أ ش أ

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أشاد وزير الإسكان البحرينى المهندس باسم بن يعقوب الحمر، بجهود مصر فى مجال بناء مشاريع الإسكان الاجتماعى لمواطنيها، وما تبنته الحكومة المصرية من خطط وبرامج لمواجهة تحديات النمو السكانى خاصة بناء المدن الجديدة، مشيرا إلى أن تحدى النمو السكانى هو القاسم المشترك بين عدد كبير من الدول العربية عند وضع السياسات والخطط الإسكانية.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأربعاء، بأن الحمر التقى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، على هامش أعمال المنتدى الوزارى العربى الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذى عقد فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الإسكان البحرينى، إن بلاده تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تطبيق عدد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وحققت نجاحًا ملحوظًا أسس لبداية مرحلة جديدة عنوانها استدامة الملف الإسكانى فى المملكة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان فى البحرين حريصة على تبادل الخبرات والتجارب فى مجال السكن الاجتماعى مع الأشقاء فى مصر لإثراء الخطط، وتحقيق الاستفادة فى هذا المجال.

ومن جانبه، أشادت وزارة الإسكان بما تشهده البحرين من جهود مميزة لتوفير مشاريع الإسكان الاجتماعى وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين، مشيرة إلى أنها اطلعت خلال مشاركتها فى مؤتمر الإسكان العربى الخامس الذى عقد فى شهر ديسمبر الماضى على تجارب البحرين فى هذا المجال وأبدت إعجابها بها، مؤكده استعداد الجانب المصرى لتبادل الزيارات وتحقيق الاستفادة المتبادلة.


البحرين

مصر

وزير الاسكان

الاسكان الاجتماعى

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