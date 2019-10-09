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البحرين تدين العدوان العسكرى التركى على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:07 م
البحرين تدين العدوان العسكرى التركى على سوريا ملك البحرين
وكالات

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اعلنت مملكة البحرين ادانتها العدوان العسكري الذي تشنه تركيا على مناطق  بشمال شرق الجمهورية العربية السورية .
 
وذكرت وزارة خارجية مملكة البحرين فى بيان لها " تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم العسكري الذي تشنه الجمهورية التركية على مناطق  بشمال شرق الجمهورية العربية السورية الشقيقة والذي يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
 
واذ تؤيد وزارة الخارجية الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية  لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، فانها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم ، حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن  (2254) وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
 
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
 

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