الأموال العامة تضبط تاجر بحوزته عملات أجنبية مختلفة فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالإسكندرية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صراف بشركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على (26,345 دولار أمريكى - 10,275 يورو - 14,410 ريال سعودى – 760,875 جنيه مصرى)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.