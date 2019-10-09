الأمن الروسى يقتحم منظمة خيرية وهمية تمول العمليات الإرهابية فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

اعتقل جهاز الأمن الاتحادى الروسى شخصين من مؤيدى تنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال عملية اقتحام لمقر منظمة خيرية وهمية، بإحدى الجمهوريات الروسية، تستغل الأموال الخيرية فى تمويل أنشطة إرهابية بسوريا، وتضم الجمعية أكثر من 100 شخص من مؤيدى التنظيم .

وأعلن الجهاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنك " الروسية اليوم الأربعاء، أن سلطات إنفاذ القانون فى البلاد كشفت النقاب عن أن أعضاء المنظمة قاموا بتجميع أكثر من 6 ملايين روبل ادعوا أنهم سوف يستخدموها لأغراض خيرية، فيما قاموا بتحويلها إلى الخارج لتمويل الأنشطة الإرهابية في سوريا.

وأوضح الجهاز الأمنى أن مقر الجمعية يقع بجمهورية قبردينو- بلقاريا الروسية،