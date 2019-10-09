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الأسهم الأوروبية تهبط بفعل التجارة والانفصال البريطانى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:13 ص
الأسهم الأوروبية تهبط بفعل التجارة والانفصال البريطانى الأسهم الأوروبية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات هادئة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبل مفاوضات تجارية مهمة بين البلدين، كما تضررت المعنويات بسبب الضبابية التى تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.2% مع استقرار مؤشرات معظم الدول أو انخفاضها قليلا.

وفقدت أسهم شركات السيارات الشديدة التأثر بالرسوم الجمركية 0.5% وخسر قطاع التكنولوجيا 0.4%.

وفاقم التوترات تحرك واشنطن لفروض قيود على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين فى وقت متأخر من مساء أمس بعد أن أضافت المزيد من الشركات الصينية لقائمة سوداء تجارية أمريكية ما أثار شكوكا لدى المستثمرين بشأن التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين أكبر اقتصادين فى العالم غدا الخميس.

وخالف الاتجاه النزولى المؤشر البريطانى فايننشال تايمز 100 إذ ارتفع قليلا مع استفادة الشركات التى تعتمد على التصدير بشدة من تراجع الجنيه الاسترليني.


الأسهم الأوروبية

الولايات المتحدة والصين

الحرب التجارية

المؤشر البريطانى فايننشال تايمز

رويترز

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