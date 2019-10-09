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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 32
دمنهور 21 32
الإسكندرية 21 30
بلطيم 20 31
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 23 36
بورسعيد 23 29
دمياط 23 30
الزقازيق 23 33
الإسماعيلية 20 33
السويس 22 33
العريش 19 29
رفح 19 28
رأس سدر 24 33
نخل 14 31
نويبع 23 33
طابا 22 31
كاترين 17 30
الطور 23 33
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 26 36
مرسى علم 25 36
الفيوم 24 36
بنى سويف 22 36
المنيا 22 38
أسيوط 22 38
سوهاج 23 38
قنا 24 40
الأقصر 26 42
أسوان 26 43
أبوسمبل 27 43
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 27 36
رأس حدربة 27 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:


 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41
المدينة 26 40
الرياض 24 37
المنامة 30 35
أبوظبى 29 37
الدوحة 29 36
الكويت 24 40
دمشق 12 33
بيروت 24 29
عمان 15 31
القدس 16 26
غزة 20 28
بغداد 24 41
مسقط 28 32
صنعاء 10 22
الخرطوم 27 40
طرابلس 20 25
تونس 19 25
الجزائر 16 25
الرباط 14 26
نواكشوط 26 33
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:


 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 22
إسطنبول 13 21
إسلام آباد 17 30
نيودلهي 20 34
جاكرتا 25 34
بكين 11 22
كوالالمبور 23 32
طوكيو 16 24
أثينا 15 23
روما 14 24
باريس 10 15
مدريد 13 29
برلين 09 14
لندن 11 15
مونتريال 06 15
موسكو 04 07
نيويورك 11 14
واشنطن 13 18
 

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